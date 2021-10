Põllumajanduse tippjuhiks pärjatud Avo Kruusla ei ole vait, kui vaja põllumehi kaitsta

Tänaseks koosneb talu kolmest eraldi ettevõttest, millest ühte juhib Avo Kruusla, teist tütre Angeelika ja kolmandat poja Mareki pere. Kõikides üksustes oli keskmine piimatoodang üle 11 tonni lehma kohta.

Kokku on neil üle tuhande lüpsilehma.Vanadel on karussell-lüpsiplats, noortel robotlaudad. Lisaks lüpsilaudale on uuendatud lautades ka noorkari.

Maad haritakse 2600 hektarit. Kokku annab Kaska-Luiga talu tööd enam kui 60 inimesele.

Avo Kruusla sõnul paneb selline tunnustus keset karmi koroonaaega ja hindade rallit hetkeks seisatama ja mõtlema, et nendes keerulistes oludes on tegelikult kangelased kõik maaettevõtete juhid ja töötajad. „Mina alustasin üle kolmekümne aasta tagasi koos abikaasa Galinaga. Siis kehtis Eestimaal rubla ja aeg oli ehk ebakindlamgi kui nüüd, sest kõik olid kõigile võlgu ja rubla muutus iga päevaga sõna otsese mõttes vanapaberiks, samas ei sobinud see paber isegi lehma udara puhastamiseks,“ ütles Kruusla.

Juba siis sai tema sõnul selgeks, et töö tegemisel on hädavajalik usaldus ja teadmised ning seda perekond ka pakkus. „Siit oli loogiline jätk, kui tütar Angeelika ja poeg Marek asusid meie jälgedesse ning täna annavad meie pere neli ettevõtet tööd 61 inimesele. Ainult tänu oma pere ja rohkem kui poolesaja töötaja tahtele teha tööd selle sõna otseses tähenduses oleme kõik rasked ajad üle elanud.See meenutab mulle Nobelist George Bernard Shaw ütlemist töö ja töökuse kohta, et kui hakata võrdlema, kumb on jalgrattal tähtsam, esimene või tagumine ratas, siis jääb töö tegemata. Paraku näeb nüüdisajal sellistesse võrdlemistesse laskumist väga kõrgel tasemel palju," ütles Kruusla.

Märkimist väärib, et viimaste aastate investeeringud on Avo Kruusla teinud omavahenditest. „Ma pole ei noor, väike ega mahe,” on Kruusla selle kohta teravalt öelnud.