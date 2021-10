"Vee peal" režisöör Peeter Simm: mulle on helistatud, et ei julgeta kinno minna, vaadatakse hiljem telekast

Kui Peeter Simmi mängufilm “Vee peal” septembri alguses lõpuks esilinastus, tuiskas režissöör mööda Eestit ringi – andis intervjuusid ja kohtus kinodes vaatajatega. “Meeldib see mulle või ei, kuid lepingus on sees, et käin ja räägin ja promon,” ütleb Simm. “Aga “Vee peal” on küll esimene minu film, mille vastu on niivõrd suur huvi. Üks dilemma selle asjaga muidugi on – imelik oleks igal pool üht ja sama juttu rääkida. Ning kui räägid erinevat, on veel imelikum.”