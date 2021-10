Värsked maasikad sügisel! Isegi oktoobris võib saada kodumaiseid marju

Tartumaa maasika- ja vaarikakasvataja Paavo Otsus on juba aastaid tegutsenud selle nimel, et pikendada maasikahooaega. Ta on püstitanud kümned kasvuhoonetaolisi kiletunneleid, kus marjad saavad valmis varem kui põllul. Samas on tänu kiletunnelitele võimalik ka marjahooaega sügisesse venitada. Tänu sellele kestab AranFarmingu maasikahooaeg ligi viis kuud – maikuust oktoobrini.

„Sel aastal tegime mitmeid eksperimente ja proovisime erinevaid asju. Osad õnnestusid, kuid suurem osa ei õnnestunud,” rääkis Otsus.