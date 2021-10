Seitsmesaja-aastase orjapõlve helgeid hetki - mõni pärisori sai kahemehepidajast mõisaprouale viiulit kääksutada

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Meie teenekas muusikaloolane Karl Leicher on välja selgitanud, et XIX sajandi algupoolel tegutsesid pärisojadest koosnevad orkestrid Koeru kihelkonnas Liigvalla mõisas ja Hanila kihelkonnas Virtsu mõisas. Baltisaksa publitsist Johann Christiph Petri on andnud mõningast teavet veel pärisorjade kapellidest Voka, Kolga, Matsalu ja Põltsamaa mõisates.

Sel ajal oli Voka ja Toila mõisa ning samas paikneva Oru karjamõisa omanik Inglismaal sündinud hertsoginna Elizabeth Chudleigh. Oma eluajal oli see daam rikas ja kuulus, või pigem kurikuulus, olenevalt ajast ja vaataja silmadest. Inglismaa on teadupoolest igati võimsa ajalooga suurriik, kus elanud suur hulk silmapaistvaid tegelasi. Neist nii mõnedki on nüüdseks paratamatult vajunud unustusse. Ent näiteks hertsoginna Elizabethi kohta ilmus Suurbritannias veel 2003. aasta jaanuaris ajakirjanik Claire Gervati sulest 302-leheküljeline biograafia „Elizabeth. The Scandalous Life of the Duchess of Kingston“.

Hertsoginnat iseloomustas ka suur huvi muusika vastu. Teadaolevalt loodi tema teise abikaasa elukohas Inglismaal teenritest kapell. Muusikahuvi ei jätnud teda maha ka Venemaal ja nii lasi ta Inglismaalt tuua Vokale oreli.