Eesti teadlane avastas parima õunamahla valmistamise mooduse

Õunte tervislikkus on üldteada, väga vähe on aga räägitud õunatoodetes esinevatest mürgistest mükotoksiinidest, mis tekivad hallitusseente toimel. Neist peamine on patuliin, mis võib põhjustada inimestele neuroloogilisi, immunoloogilisi ja seedetrakti häireid ning olla potentsiaalne genotoksiline ja kantserogeenne ühend.

Doktoritööst selgub, et teatud tundemärkidega õuntel võib patuliin tekkida ka siis, kui õuntel puuduvad märgid seenhaigusega nakatumisest. Loe, millistest õuntest ei tohiks õunamahla valmistada.

Samuti selgub uurimusest, et teatud sorti mahlapressiga valmistatud õunamahl on teistest tervislikum ja maitsvam. Missugust pressi kasutada ja millele mahla valmistades tähelepanu pöörata (kõik teaduslikult tõestatud!), saate teada artiklist.