Ignase puukool on juba 30 aastat tegelnud vaid eestimaiste suurte 2–5meetriste puude kasvatamise ja müügiga. Kuna iga päev suhtlen klientidega ning jälgin aktiivselt ka aiandusgruppides toimuvat, siis igal sügisel on teemaks järgmised küsimused: miks on elupuu seest pruuniks läinud; kas elupuu hakkab ära surema või on võimalik seda näiteks mõrusoolaga päästa; kas mänd hakkab ära surema, kuna see on seest kollaseks läinud?

Tegelikult on nende probleemide põhjus palju lihtsam.