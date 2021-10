Saaremaal hakati valmistama üdini looduslikku ja tervislikku energiajooki

„Mahe-energiajooke on hästi vähe, kuna sellist toodet on keeruline mahedana teha,” rääkis Öun Drinksi tootmisjuht Juhan Kanemägi. „Mahesektoris on piiratud nimekiri komponentidest, mida tohib lisada, et oleks võimalikult puhas ja otse loodusest.”

Näiteks kui tavaline energiajook tehakse valge kofeiinipulbriga, siis ökojoogi puhul pole see lubatud. Seal on kofeiinisisaldus väiksem ja see on looduslikku päritolu, pärinedes matca ja yerba mate teest ning guarana pulbrist. „Kui sünteetilisel energiajoogil on äkkpauer, siis meie ökojoogil on aeglasem toime,” lisas ta.