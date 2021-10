Piimatootja: lehmad, kes lüpsavad alla 28 liitri päevas, toodavad kahjumit. Aga loomad pole selles süüdi

Üks tänavuse tippjuhi iseloomuomadusi on see, et kui midagi on põllumeeste suhtes ebaõiglaselt, ei sõima ta selja taga, vaid toob probleemi kartmatult avalikkuse ette. Ka Maalehes on Kruusla tõstatanud olulisi ja teravaid diskussioone.

Tippjuhi sõnul on kõige teravam probleem madal piima varumishind, mis on 30 sendi ümber liitri kohta ning püsinud seal juba viimased 15 aastat.

“Kui kõik sisendid tulevad Euroopa hindadega, peaks ka piimahind olema Euroopa Liidu keskmine,” ütleb Kruusla välja lihtsa tõe. See tähendaks 35–36 senti liitri kohta. Eesti piimatööstustega on sellest ka räägitud, kuid nemad võtavad lepinguid koostades aluseks Eesti keskmise.