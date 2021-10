EPA mess tuleb taas

Kaks varasemat messi on saanud osalejatelt hea tagasiside – on oldud rahul nii pakutava programmiga kui asjaliku õhkkonnaga. Põllumeeste oma messil saavad kokku maaharija ja traktorimüüja, teraviljakasvataja ja börsimaakler, piimakarjapidaja ja pankur.

Tänavune EPA on hea koht hooajast kokkuvõtete tegemiseks, uute teadmiste ammutamiseks ja tulevikuplaanideks. Aastanäitus on suunatud ärikülastajatele, millest on lähtutud ka seminariprogrammi kokku pannes. Ka tänavune seminariprogramm tuleb muljetavaldav, peetakse 40 seminari ja viis konverentsi.