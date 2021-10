Väetiste turul tekitab paanikat hinnatõus, mille taga on nii energia kui tooraine järsk kallinemine

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Väetisetootja Yara lükkas hinnad üles ja kõik teised tulid järele,” räägivad viljakasvatajad. “Paljud tellimused on peatatud ning osa tehaseid lausa seisab.”

Saaremaa põllumees Ülar Tänak ütleb, et temal on kevadeks vajalikud väetised varumata. Tavaliselt on ta oma varusid täiendanud n-ö jooksvalt, aga praeguse hinnaga neid osta ei jaksaks. “Või mine tea, äkki peakski ostma, võib-olla tõuseb [hind] veelgi...” arutleb põllumees.

Yara esindaja Marek Linnutaja ütleb, et väetiste hinnatõusu põhjuseks on gaasi neljakordne kallinemine. Lähiajal pole hindade odavnemist ka ette näha: talv ja kütteperiood on alles algamas, gaasi ja elektri tarbimine kindlasti kasvab.