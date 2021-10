Lapselaps päästis vanaisa notari ukse taga pättide küüsist

Samas on see pahatahtlik temp ostja poolt, kes tegelikult teab ju täpselt mida ta teeb kasutades ära müüja teadmatust ja kogenematust. Et selliseid olukordi ei tekiks või juhtuks aina vähem, anname mõned head soovitused, mida järgides vähendate riski langeda kelmuse ohvriks. Olgu mainitud, et meie jaoks on kelmus igasugune metsaomanikuga manipuleerimine ka juhul, kui isegi paberil ja seaduse silmis kõik justkui õige tundub.

Nii ja naa! Üldiselt ei võeta uurimise alla juhtumeid, kus inimene on teovõimeline, on müünud oma metsa või metsamaa odavalt ja hiljem kahetseb. See on sama, kui oled ostnud mööblitüki, viinud selle koju ja mõne aja pärast avastad, et kõrval asuvas poes on asi palju soodsam. Sellisel juhul ei saa ju süüdistada esimese poe müüjat, kes oskas hinda küsida ja sina olid nõus maksma enne, kui tegid korraliku turu-uuringu. Sama loogika kehtib metsa ostu-müügi puhul – kui sinu metsa eest pakutakse kordades vähem raha, kui see tegelikult väärt on ja sa oled nõus selle raha eest müüma, olles ise täie mõistuse juures, siis hiljem on raske tehingut tagasi pöörata, kuid see ei pea alati nii olema.

Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel on väga hästi lahti kirjutatud kelmuse ehk pettuse sisu, kus kirjeldatakse, et kelmus ehk pettus on toime pandud siis, kui inimesele on teadlikult loodud vale arusaam tegelikest asjaoludest ning selle tulemusel on kelm saanud varalist kasu. Peamiselt räägitakse aga kelmusest siiski vaid juhul, kui tegemist on arvuti-, investeerimis-, maksu- või kindlustuspettusega. Tekib küsimus, kuhu liigitub metsanduses valitsev korralagedus, kus väga sageli jäetakse telefonivestlustes, kus soovitakse odava hinnaga metsa osta, metsaomanikele vale mulje turusituatsioonist ja survestatakse müüma ning skeemitatakse? Kas see on lihtsalt liberaalne turumajandus, kus valitseb arusaam, et seadusetus ja omavoli on lubatud seni kuniks jagub inimesi, kes võimaldavad endal nahka üle kõrvade tõmmata?

Riivo märgib, et võttis samuti helistajatega suhtlemise enda kanda, et hiljem poleks mida kahetseda, kuna aastate jooksul oli neid survestajaid küll ja veel, kes hea ligipääsetavusega ja enam kui 5 ha suuruse vanavanematele kuuluva kaasiku vastu huvi üles näitasid, isegi liigset huvi. Rahast rääkides olid aga kõik etteaimatavalt kidakeelsed. Mõni pakkus raie eest 15 000, mõni isegi 20 000, harva 30 000 eurot. „Ütlesin alguses oma vanavanematele, et kui te tahate, et helistajad kiirelt kõne lõpetaks, siis öelge kõrge hind ja küll nad siis enam ei helista. Selle peale kutsusid helistajad neid hoopis korrale ja ütlesid, et „tulgu me ometi maa peale, et mingi 40 000 euroni see mets küll ei küündi”,” räägib Riivo.

Üheks variandiks on anda metsaga seotud kõnedele vastamine mõnele nooremale usaldusväärsele sugulasele. Selleks tuleb teha vara omanikega, olgu nendeks siis (vana)vanemad või keegi teine lähedane inimene, kokkulepe, et nii kui mõni kõne tuleb, suunavad nad selle edasi ning ise pikemalt helistaja pakutavat ei kuula. Selleks tuleb omavahel jõuda kokkuleppele ka selles osas, millised on üldse metsaga seotud plaanid – kas metsa soovitakse müüa või kui soovitakse, siis kas plaan on müüa kasvavat metsa või kogu metsamaa.

Kui teile tundub, et vanemad ei taha sel teemal pikalt arutleda, tasub mainida, et teie pole see, kes nende raha soovib, vaid selle peale on maiad hoopis kolmandad isikud. Andke neile soovitus, et juhul kui nad saavad kahtlasi kõnesid või keegi soovib hirmsasti nende metsamaad või raieõigust realiseerida, tasub paluda pakkumine e-mailile. Telefoni teel pole mõtet võõra otsepakkujaga pikalt vestelda. Kui kõned muutuvad juba ahistavaks, tasub need lõpetada koheselt või pöörduda politsei poole.

Õnneks jäi see tehing pooleli ning Riivo pakkus helistajale lahkelt võimalust osaleda Timber.ee metsaoksjonil , kuhu ta plaanis oma raie üles seada. Teise võimalusena käis mees välja ka võimaluse maksta raieõiguse eest kohe 40 000 eurot. Selle peale saadeti noormees loomulikult pikalt ning noomiti taas, et pere võiks lõpuks jalad maa peale tuua ning mõista, et sellist hinda ei saa nad oma kaasiku eest kunagi. Helistaja pakkus noormehele isegi võimalust ühiselt külastada metsa, et näidata selle puudusi, et omanikud ikka mõistaks, miks see mets seda hinda väärt pole, mida omanikud eeldavad. Ühiskülastus jäi siiski ära ja metsa raieõigus pandi Timber.ee keskkonda, kus selle hind kerkis soovitust veelgi kõrgemale.

ASi Timber metsaspetsialist Helen Savi märgib, et paljud ei tea, et raieõiguse müümine ei ole notariaalne tehing. „Selleks, et metsaraiet müüa ei pea notarisse minema. Paraku paljud ei oska sellele tähelepanu pöörata ning kui helistaja märgib, et järgmise sammuna oleks vaja siiski sinna minna, siis seda ka tehakse aimamata, et allkiri antakse lepingule, millega metsaomanik loobub kõigest,” ütleb Savi.

„Õnneks ajasin siis asju juba mina, kui see mees helistas ja pakkus tõesti metsa eest 60 000 eurot ning ütles mulle, et tal on kõik juba minu vanaisaga kokku lepitud ning vaja on vaid täpsustada millal me siis nüüd notarisse läheme. Minul tekkis aga kaks küsimust, et kui eelmised helistajad said raie eest pakkuda vaid keskmiselt 20 000-30 000 eurot, siis kuidas tema saab pakkuda kaks kuni kolm korda kõrgemat hinda ja miks me peame tehingu tegemiseks üldse notarisse minema?” meenutab mees, kes lõpuks taipas, et helistaja oli vanaisa kuidagi ära rääkinud, et see müüks metsa koos maaga maha, kuigi metsakinnistu müük polnud neil kunagi plaanis. „Siis ütlesin talle, et „kuule mina tegelen selle metsa raieõiguse müügiga just sel põhjusel, et vanaisa on mul juba vanem inimene, kes ajab asju segamini või ei saa kohe päris täpselt kõigest aru”.”

Kui plaanid müüa metsa, siis alusta googeldamisest!

Googeldamine on igal juhul kasulik, kui tekib olukord, kus teile helistatakse pidevalt sooviga teie metsa või metsamaad osta. Helen Savi on ka varasemalt erinevates artiklites sellele tähelepanu suunanud, et kindlasti tuleb küsida üle iga helistaja nimi ja firma nimi, mida ta esindab ning see kirja panna. Selle järgi on hiljem võimalik teha taustauuring ning saada teada, kellega oli tegemist. Ohumärk on see, kui helistaja hakkab selle koha peal hämama ja ei soovi enda ega ettevõtte nime öelda. Tänapäeval on pea võimatu internetis mitte olla ning iga inimese ja firma kohta peaks olema leitav mingisugunegi informatsioon. Kui info puudub või ei soovita seda avaldada, siis võib eeldada, et asi ei pruugi olla õige. Samuti tasub tähele panna, kui kaua on mõni ettevõte tegutsenud, mis on tegevusala, kui suur on ettevõtte käive, kas ettevõttel on võlgu ja kui palju on inimesi palgal. Samuti kas töötajad esinevad ainult eesnimega või julgevad esitada ka enda täisnime. See kõik loob kokku esimese, kuid väga olulise pildi võimalikust tulevasest koostööpartnerist ja tema usaldusväärsusest. Võib otsida ka "pealtnägija metsavahendajad" ja võrrelda, kas kirjeldatud võtteid kasutatakse ka teie peal.

Ometi paljud eel- ega taustauuringut ei tee, vaid võtavad vastu otsepakkumise, mis tehtud meili või telefoni teel, sest kõik tundub lihtne ja loogiline. Riivo annab aga soovituse, et sellest survestamisest tuleb mööda minna, et metsa eest saaks omanik õiglase hinna, kuid ta tunnistab, et see pole sugugi kerge. “Kui sulle ikka öeldakse, et “mees tule maa peale, et sa ei saa elu sees oma metsa raieõiguse eest 50 000 eurot”, siis hakkad ju paratamatult mõtlema, et võib olla tõesti ei saagi ja lepidki kokku hinnas, mis on tunduvalt väiksem, kui sa ise oled mõelnud. Lepid sellega, et tegemist on n-ö paratamatusega, sest sinuga vestleb ju ikkagi metsanduses “kibe käpp”, kes teab, mis turul toimub”!”