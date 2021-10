Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

"Minu Kihnu" on eriline raamat, kus lihtsalt ja arusaadavalt selgitatakse ära, kuidas küla on kollektiiv, mis aitab ühiselt järele neid, kes hakkama ei saa või kellel on muresid-probleeme. Olgu selleks siis raha- või nupukusenappus või hoopis hundijalavee üleküllus.