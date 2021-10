Rail Balticu hind muudkui kerkib, aga minister Aas eitab, et kallinemine tuleb kordades

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Septembri lõpus avaldas Rail Baltic Estonia juht Tõnu Grün­berg, et Rail Baltic ei valmi seni jutuks olnud 2026. aastaks. Uus tärmin on 2030. aasta, nagu Euroopa Komisjoni seatud n-ö ametlik tähtaeg ette näeb.

Rail Balticu ehitamise, eelkõige aga rahastamise suhtes varemgi kriitilist meelt väljendanud ettevõtja ja MTÜ Avalikult Rail Balticust juhatuse liikme Priit Humala hinnangul viitab see, et ka 1,7 miljardi suurune lõppmaksumus ei saa enam paika pidada.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis Rail Balticu projekti koordineeriv Kristjan Kaunissaare ütles, et on kohatu võrrelda kümme ja enam aastat tagasi pakutud hindu praegustega.

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektori Henrik Hololei hinnangul on Rail Baltic kogu piirkonnale väga oluline, ühendades Balti riigid, aga ka Soome ja Poola ülejäänud Euroopaga nii reisijate- kui ka kaubaveoks.

Maaleht palus majandus- ja taristuminister Taavi Aasal kommenteerida tema väljaöeldut, et Eesti ehitab algselt planeeritust mitu korda kallimaks mineva Rail Balticu valmis ka juhul, kui ELi raha selleks ei jätku ja kohustus tuleb täita Eesti maksumaksjatel laenurahaga.

