Esimene inimene oli jaoskonna ukse taga juba kell kaheksa, kui uksed olid veel kinni. Tema ootama ei jäänud, kuid lubas hiljem tagasi tulla.

Märjamaal on mõned valijad tunnistanud, et neil pole aastaid kasti juurde asja olnud. Üks mees arvutas, et pole vähemalt 50 aastat valimas käinud, üks 55aastane proua tunnistas, et on valimas elus esimest korda.