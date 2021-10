REPORTAAŽ | Toidupanga köögipool: poodidest päästetakse söögikraami lausa kaks korda päevas

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Maire Koppel juhib Tartus sotsiaalteenuste keskust Iseseisev Elu, kuhu alla kuulub ka Tartu Toidupank. „Kui 2007. aastal alustasime, siis mina olin sinisilm ja arvasin, et kui kuulutame, et meil on toitu, siis kes tahab, see võtab. Tol ajal tulid ainult pensionärid. Pered ei tulnud, kuigi olid suuremas hädas,” meenutab Koppel.

Ka nüüd ei ole peamised abi saajad suured pered, vaid üksi elavad inimesed. Hästi palju on üksikuid inimesi puudega või üle keskea. Toidupank on selleks, et aidata kriisist välja.

Abi vajav inimene peaks pöörduma kohaliku sotsiaalabiosakonna või spetsialisti poole, kes hindab olukorda ja suunab vajadusel Toidupanka. Koppeli sõnul on valdades lihtsam, kuna seal on teada, kelle mees on Soomes tööl; kes mängib vaest ja näljast ning kes on päriselt. Linnas on anonüümsus suurem.

