Valimiste võitja arengutest Viljandis: öiseid kokkuleppeid ega kohtumisi ei ole seekord olnud

Viljandis sai kohalikel valimistel kõige suurema häältesaagi Helmen Kütt (üleval vasakul), kes sai 875 häält. Teisel kohal on EKRE kandidaat Rein Suurkask (üleval paremal), keda valis 577 inimest. Istuv linnapea Madis Timpson (all vasakul) sai 504 häält. Erakond Isamaa esinumber Helir-Valdor Seedri (all paremal) poolt hääletas kohalikel valimistel 333 inimest.