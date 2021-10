Vana Leedu viljakaupleja on Eesti turul uus tulija. “Kedagi me ära puksida ei taha, aga kümme protsenti Eesti turust võiks ju olla meie”

Soovi Eesti turule tulla näitas ka eelmisel nädalal peetud Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA mess, kus Linas Agro oli väljas nii suurel pinnal, kui ERMi kitsad tingimused vähegi lubasid. Vaeva oli nähtud ka boksi kujundamisega ja valimistest inspireeritud meeskonna tutvustusega. Vaev tasus ära, sest Linase boks oli enamiku messiajast rahvast täis.

Eestis on välja kujunenud neli-viis suuremat viljaäriga tegelevat ettevõtet: Baltic Agro AS, Scandagra Eesti, Põllumeeste Ühistu Kevili, OÜ Avena Nordic Grain ja Tartu Milli AS. Viljaostu turg on suhteliselt hästi ära jaotatud, kõigil eksportijatel on nii maismaal kui sadamates oma viljaterminalid ja -laod.

Väetiste ja taimekaitsevahendite turul toimub rohkem liikumist, aga seda sellepärast, et Eesti kui väike turg ei pruugi õigeaegselt tarneid kätte saada ja ühel või teisel sisendimüüjal võib vajalik kaup otsas olla. Kas uuel tegijal on veel siia asja?