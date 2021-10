Kihnu saarel päästjana töötav Egon Vohu sai valimistel kõige enam hääli, kokku 81. Tema valimisliit Ühtne Kihnu kogus aga 456 antud häälest enam kui pooled — 264.

Kas see tähendab nüüd, et päästjast saab vallavanem, uuris Maaleht. Vohu seda lubama ei hakka, möönab vaid, et laual on kõik variandid, sealhulgas ka konkursi korraldamine. Kindel on aga see, et 12 aastat Kihnus vallavanemana töötanud Ingvar Saare samas ametis ei jätka.