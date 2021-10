Tolm põhjustab koristustööde tegijale alati kõige suuremat peavalu. See tekib justkui eimillestki ja uskumatult kiiresti. Selleks et hoida kodu puhtana, tuleb teada õigeid tolmuga võitlemise võtteid, vastasel juhul on koristamise vaevast sündiv kasutegur liiga väike.