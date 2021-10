EPA mess peeti kriisi trotsides

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

ERMi tihedalt põllutehnikat täis esine viitas sellele, et põllumajandus-kaubanduskoja korraldatud EPA mess on Maamessi ärajäämisest võitnud: põllumasinate read välialal on tihenenud.

Tänavusel aastanäitusel oli väljas 80 ettevõtet ja organisatsiooni enam kui kahesaja eksponaadi või tootega, nende hulgas sektori juhtivad masina- ja söödafirmad, tootmissisendite pakkujad, pangad ja teised ettevõtted. Uusi tegijaid oli kümmekond.

“Sündmus oli asjalik, pakkus rohkelt uusi teadmisi ja võimalusi toredate inimestega kohtumiseks. Õpime ka viperustest, et tulevikus asjad paremini sujuksid,” hindas messi põllumajandus-kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus.