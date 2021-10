Andero Uusberg: siiamaani ootan EKRE juhtkonnalt üleskutset vaktsineerida

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Vaktsineerimata ja vaktsineeritud inimeste vastandumised on läinud väga teravaks. Palju on üksteisele halvasti öeldud ja parastatud. Miks on vastandumine nii teravaks läinud?

Praegu on vaktsineeritud inimene õigustatult mures, et vaktsineerimata inimene on ohuks nii iseendale kui teistele, sest ta on tõhusam viiruse teatepulga edasi andja ja potentsiaalselt inimene, kes võtab haiglas ära ressurssi. Kui vaktsineerimata inimene seda teeb, siis on möödapääsmatu, et oleme olukorras, kus peame uuesti kaaluma sekkumismeetmeid, mis võiksid inimestevahelisi kontakte vähendada.

Vaktsineerimata inimese jaoks on vaktsineerimine tema huvide vastane. Kui ta on illusioonide küüsis, et kõrvaltoimed on ohtlikumad kui viirus ja ta usub vaktsiinide kohta müüte, siis isikliku füüsilise tervise mõttes tundub hirmus vaktsiini saada. Teiseks, mida rohkem me ühiskonnana sellel teemal vaidleme, seda enam saab vaktsineerimisest identiteediline otsus. Vaktsineerimise otsusest saab märk sellest, milline inimene ma olen.