Tartu arstide pöördumine: nii edasi ei saa. Tervishoiuasutused on jõudnud kriitilise taluvuspiirini

Arstide, õdede ja kogu tugipersonali töökoormus on kõrgeim haigla ajaloos. Kliinikumis on kaotatud seadustest tulenevad piirangud ületunnitöö tegemisel. Igapäevaseks on muutunud palved töötajatele valveringide täitmiseks väljaspool tavapärast töögraafikut. Mitmed abivalmid kolleegid on pidanud töölt kõrvale jääma, sest nende endi tervis on pingele järele andnud. Tartu ülikooli kliinikumi personal on töötanud inimvõimete piiril kahe viimase aasta jooksul. Nüüdseks on selge, et nii edasi ei saa. Olemasoleva tööjõuga ei ole võimalik rohkemat pakkuda.