Siiani pole aiatöödega niikaugele veel jõudnud, et küüslauke või tulbisibulaid maha panna. Ometi tuli soodusmüüke vaadates suur kihk neid nüüd osta. Kõikjal kirjutatakse, et oktoobri keskel peaksid need mõlemad küll juba mullas olema. Kas olen lootusetult hiljaks jäänud või võiksin siiski proovida?