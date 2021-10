Pakun, et C 3 Aircrossi omanik võiks olla pere, kus a) kaks liiget (lapsi veel pole või on nad juba suured) b) nad elavad ehk ka maal, kus võib tarvis minna ka erinevaid režiime, mis C 3-l täiesti olemas: liiv, muda, lumi vms. No ja nõlvalt startimine veel pealekauba. Mõni nõlv ju Eestis tõesti ka sellist abimeest nõuab.