VEEBIMÄNG | Kas tegu on Eestis tehtud tootega? Pane oma teadmised proovile!

Inimesed ei oska sageli arvatagi, et eestipärase kaubamärgiga tooted, mida nad on aastaid harjunud ostma, polegi tegelikult Eestis tehtud. Selle teada saamiseks on üks lihtne võimalus.