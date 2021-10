Kuidas vanapaar pea 50 000 eurost ilma oleks jäänud

Põhjuseid võib olla mitmeid ja seda teab kõige paremini muidugi see ettevõte ise, kuid võib vaid oletada, et nad arvasid, et konkurents turul on piisavalt tihe, et alghinnaks määratud summaga nad seda metsamaad siiski kätte ei saa. Olgu, mis on, aga leidub juhtumeid, kus telefoni või e-maili teel tehtud kõrgeid hinnapakkumisi ei saa tõsiselt võtta. „Oleme sellest tegelikult mitmeid kordi varem ka oma lugudes rääkinud, kus pakkujad soovivad sel viisil müüjat „lukku” panna. Nende mõte on välja käia võimalikult suur summa, millest omanikul on raske loobuda, kuid ostmise hetkel, kui juba kokkulepped tehtud ja sõna antud, leitakse kümneid põhjuseid, miks see mets oma hinda siiski väärt pole ning omanikule pakutakse kordades väiksemat summat,” räägib Savi.

Uno ütleb, et temale tundus see viimane pakkumine teiste eelmistega võrreldes kahtlane juba alguses ja pani mõtlema „Mõtlesin, et kui ma neile oma nõusoleku annan, siis kas nad ikka selle hinnaga ära ostavad. Seepärast mõtlesin, et proovin Timberi kaudu müüa ja sel ettevõttel on samad võimalused Timberist osta, kuid tema nime pakkujate hulgas ei olnudki.”

AS Timber metsaspetsialist Helen Savi

AS Timber metsaspetsialist Helen Savi ütleb, et see lugu näitab taas seda, et elus ei tasu võtta kõike puhta kullana ning ilusad suured lubadused võivad olla kui õhulossid. „Et jõuda ettevõtteni, kes on tõesti Sinu metsa eest valmis tasuma väärilist ja õiglast hinda, tasub küsida erinevaid pakkumisi ja analüüsida kriitiliselt erinevaid müümise võimalusi. Timber.ee platvorm on toonud kokku just need ettevõtted, kes suudavad metsa osta summade eest, mille on nad pakkumisse märkinud ning kindel võib olla selles, et hiljem ei hakka keegi hinnas alla küsima.”