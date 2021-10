Metsakinnistu väärtus kerkis juba ühe Timberisse võetud kõne järel 18 000 eurolt 32 000 euroni

Pealegi oleme jõudnud etappi, kus erametsaomanikke tuleb tasapisi juurde ning ka nende vanus on muutumas nooremaks. Saab vaid oletada, et üks suur osa juurde tulnud metsaomanikest on metsaomanikuks saanud pärimise teel ja tegemist on põlvkonnaga, kes on kolinud oma esivanemate kodust kaugemale ning end juba püsivalt mujale sisse seadnud. Just seetõttu leiavad paljud uued metsaomanikud, et pärandusena saadud mets jääb neile kaugeks, võõraks, tülikaks, et nad suudaksid või tahaksid selle eest heaperemehelikult hoolt kanda. Seepärast langetatakse tihti otsus müüa raieõigus või metsakinnistu tervikuna uuele omanikule. Kuid alles siis need õiged küsimused ja kaalutlemise kohad tekivad, sest kuidas ma tean, et keegi minu asjatundmatust ära ei kasuta?

Pauliga suheldes selgus, et ka tema metsad, kus ühel lasi ta sel suvel teha raietöid ja teised kaks kinnistut, mille ta maha müüs, olid samuti tema jaoks kauged ning juba pikemat aega kaalus ta nende müümist, kuid nagu ta ise ütleb, siis polnud tal selle tembu jaoks varem “soolikat” ning oma mõtete seadmine ja plaanide tegemine võttis ikka parasjagu aega. Ning hea oli, et mehel aega jagus.

ASi Timber metsaspetsialist Helen Savi

AS Timber metsaspetsialist Helen Savi ütleb, et just aeg on metsatehinguid tehes sageli inimese parim sõber, kui seda aega osatakse võtta, et uurida erinevaid võimalusi ning pea ees tulle ei tormata. „Olen aastate jooksul kogenud, et 99% otsepakkumisi jäävad tugevalt alla turu keskmisest hinnast ning nii ka selle loo puhul, kus kahe kinnistu eest sooviti mehele maksta kaks korda vähem, kui aus kaup oleks ette näinud.”