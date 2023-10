Päris kindel on see, et terve laps ilma põhjuseta ei köhi. Köhides püüab tema organism vabaneda hingamisteedesse sattunud tolmuosakestest või muudest võõrkehadest, kuhjunud sekreedist või bakteritest. “Köha puhul on tegu kaitserefleksiga hingamisteede ja kopsude puhastamiseks. Köhimine on organismi automaatne reaktsioon, mis ei allu tahtele. Püüd seda takistada võib olla ohtlik ja põhjustada isegi tüsistusi,” kommenteeris dr Just.