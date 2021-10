Vooluta jäänud põllumees: Elektrilevi on nagu riik riigis, täiesti süüdimatute kamp!

Elva vallas asuvas AS Teedla Mõisas elati möödunud reede hommikul möiranud torm ja äike kenasti üle, kuid pauk tuli sealt, kust ei osanud oodata. Õhtul kella poole kümne paiku, kui torm oli juba ammu rahunenud, kadus vool. Ettevõtte juhataja Sulev Kuus sai Elektrilevilt sõnumi, et vool on ära ja taastatakse arvatavalt kella poole kaheks öösel ehk nelja tunni jooksul.

Kuus ei muretsenud algul, kuna vool on ka varem tund või paar ära olnud. Mure jõudis kohale hommikuhämaruses, kui polnud voolu ega ka rohkem infot. Siis hakkas ta Elektrilevi infotelefonile helistama, kuid pidi kuulma pikalt vaid muusikat.

„Esimene kord ootasin üle poole tunni, teine kord 20 minutit,” meenutas ta.