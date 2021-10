Mida rääkida nendega, kes pole end siiani vaktsineerinud? Arstitudengid teavad

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Ma ei arva, et inimesed, kes pole end veel COVID-19 vastu vaktsineerinud, on tingimata vastased või suured vaktsiini­skeptikud. Nad on tavalised inimesed. Kui kusagil töökeskkonnas tuleb uus arvutiprogramm, siis ei lähe kunagi kõik sellega jalamaid kaasa. Mõned teevad seda kohe, mõned vajavad pisut aega. Mõnda tuleb nõustada selleks, et ta saaks aru, et tegemist on hea programmiga. Need ongi piltlikult öeldes need, kellega meiegi töötame,” selgitab mittetulundusliku projekti “Sügise plaan” juht ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna neljandal kursusel õppiv Andreas Tulver.

Üliõpilastest vabatahtlikud on perearstikeskuste patsiente aktiivselt läbi helistanud viimased kaks nädalat. Nad on rääkinud sadade inimestega. Tulveri sõnul ei helista üksi tudeng nii-öelda puusalt. “Meil on kindel taktika ehk meetod, mida inimeste nõustamiseks kasutada.

