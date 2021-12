Kümnemeetristel kaktusevartel kasvav draakonivili on erakordne mitmel põhjusel

Kuigi pitaiad on meilgi juba üsna tuntuks saanud, on ehk üllatav teada, et need omanäolised viljad ei olegi puuviljad, vaid kasvavad hoopis kaktusel. Neid põnevaid vilju kannab maasik-metskaktus (Selenicereus undatus sün. Hylocereus undatus). See on omapärane ronivate varte ja kiire kasvuga kaktus, mille ainulaadse välimusega vili oli veel mõnikümmend aastat tagasi väljaspool oma kodumaad suhteliselt tundmatu.

Teadaolevalt algas nende viljade edulugu aga alles XIX sajandil, mil need prantslaste vahendusel pitaya nime all Kesk-Ameerikast Vietnamisse ja sealt edasi teistesse Aasia riikidesse jõudsid. Aasias hakati neid vilju nimetama draakoniviljadeks. Nimemuutus pidi kaasa aitama nende eksootiliste viljade müügiedule. Tänapäeval on need muinasjutulise välimusega viljad võitnud tähelepanu kõikjal, kuhu on jõudnud.

