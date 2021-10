Kõrvutades varasemaid andmeid uuest koroonaviirustõvest paranenud inimeste immunoloogiliste andmetega, modelleerisid teadlased uuesti COVID-19 viiruse põhjustatud haigusse nakatumise riski ajateljel.

“SARS-CoV-2 uuesti nakatumine endeemilistes tingimustes ilmneks tõenäoliselt 3 kuud kuni 5,1 aastat pärast maksimaalset antikehavastust, kusjuures mediaaniks on kuusteist kuud. See kaitse on vähem kui pool kestusest, mis on ilmnenud varem ringlevate endeemiliste koronaviiruste puhul,” jõudsid autorid järeldusele.