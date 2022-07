Eesti mõisate jubedad kummituslood: voodiveerel kaarte mängiv kamp, musta kübarga hõljuvad mehed, kapjadega poolinimesed...

Kõige kuulsam kummitus on aga see punapäine noorik, kelle valged hambad välguvad ja kelle suurtest silmadest paistab leek. Arvatakse, et see on krahvinna, kelle üks Kolga mõisa krahvidest kunagi armukadedusehoos pööningul kirvega maha lõi. Õigemini tema pea maha. Praeguseni võib pööningul selles kohas verd näha.