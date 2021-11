Toetused maal elamiseks? Teoorias jah. Praktikas... Inimesed jagavad oma kogemusi

Juulika ja Priidik Hänni sõnul meenub neile oma laastkatust vaadates vist igavesti, milline ajaga võidujooks see oli. “Kõik laastud said paika löödud ükshaaval haamri ja naelaga. Mõtlesime algul, et kasutame naelapüstoleid, aga kui 21 sõpra oli kohal, polnud neid nii palju kusagilt võtta. Pika kogemusega laastkatuse tegija aga ütles, et kombineerida ei saa, vahe jääb näha. Pidime valima vana talupojameetodi.”

Sven Arbet