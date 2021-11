FOTOD | Alar Karise esimene maakondlik visiit algas Valga haiglast

Kui nädala eest oli Valga haigla koroonaosakonnas neli patsienti, siis täna juba kümme ning vabad on vaid kaks kohta.

„Andsime presidendile edasi teavet meie olukorra kohta ning kuidas see on kujunenud,“ rääkis Aapo Oja peale omavahelist kohtumist, mis kujunes plaanitust pikemaks. „Aga meie peamine sõnum oli see, et me ei tohi väsida. Kevadel suutsid meditsiinitöötajad tegutseda veel õhinapõhiselt, kuid sügisel nägime, kuidas sära silmadest kaduma hakkas. Üks asi on numbrid tabelis, teine asi päristöö, kus inimesed tulevad hommikul ja peavad hakkama põetama raskeid covid-haigeid.“

President jõudis läbi astuda ka haigla ruumides tegutsevast perearstikeskusest, kus perearst Katrin Palover rääkis talle mõne sõnaga oma igapäevasest tööst.

„Mõtlesin, et kui te tulete, siis on üks asi, mida tahan kindlasti öelda,“ sõnas Palover. „Ja nimelt meil juhtus nõnda, et peale seda, kui pooleteise nädala eest oli Tallinnas suur meeleavaldus, siis kohe suurenes nende inimeste hulk, kes tahtsid end vaktsineerida!“

Haiglast suundus president kohtuma õpilastega, kus vastas ka nende küsimustele.

„Mida teha, et presidendiks saada,“ tahtis üks õpilane teada.

Alar Karis selgitas seepeale, et ei teadnud veel isegi hiljaaegu, et temast endast president saab, aga kindlasti on abiks see, kui pidevalt elu jooksul juurde õppida. „Mida mitmekülgsem haridus, seda paremini inimene toime tuleb,“ märkis ta.

Koolile järgnesid jalutuskäik Valga linnas ning kohtumised kohalike omavalitsusjuhtide ja ettevõtjatega.

Sellest, kuidas presidendi esimene visiit kulges, saab peagi Maalehest pikemalt lugeda.