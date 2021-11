Aina enamatel kahe doosiga vaktsineeritutel ligineb 3. doosi saamise aeg. Mida tuleb täpselt silmas pidada, uurisime järele.

Otsisime vastust ka küsimusele, kas vastab tõele, et AstraZeneca vaktsiini mõju lahtub varem kui teistel vaktsiinidel, nii et kasulik oleks tõhustusdoos teha varem kui 6 kuu möödumisel teisest vaktsineerimisest. Ja kuidas peavad käituma need, kes on saanud ühedoosilise Jansseni vaktsiini?