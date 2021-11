Bänd, kes on esinenud ühes ööpäevas seitsmes kohas ja mänginud 12 tundi jutti, saab 40-aastaseks

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

MTJ loeb oma sünnipäevaks 11. novembrit 1981. See oli õnnelik sünd, tunnistavad asjaosalised, mis sest, et alustati tsiviilkaitse õppeklassis. Jah, esimestel aastatel koguti usinalt hoogu, siis aga läks niisuguse tempoga, mida praegusel ühe-päeva-staari kultuse ajal on isegi raske uskuda.

1986. aasta oli juba täiesti eriline: nädal stuudioaega Eesti Raadios, “Meelejahutaja” avalik lindistus, ülesastumine Tallinna vanalinna päevadel, ETV kultussaates “Viljaveski”. Kõige krooniks oli “Reklaamiklubi”, kus kanti ette “Traditsionaal” ja “Rukkilill”, mille sõnade autoriks Heiki Vilep. Tõsi, sõna “talumees” tuli “Rukkililles” asendada “põllumehega”. Aga mis sellest, kui saadet nägi-kuulis 650 000 inimest. Nüüd alles läks MTJi pidu tõeliselt lahti!