Seltsimees Smuul Mu-Hu saarelt

Traditsioonilisel tutvumisõhtule saabunute küsitlusel, et kust keegi pärit on ja millised on loomingulised plaanid kommunistliku ühiskonna ülesehitamisel suurel Nõukogudemaal, vastas Smuul, et sõitis Moskvasse Mohnsundi arhipelaagist Mu-Hu saarelt.