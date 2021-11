LUGEJA KIRI: ostja karpi toidu pakendamise normiks tegemine on ebahügieeniline

Ta sattus nägema, kuidas üks naine lasi sooja toidu leti juures endal kaasa võetud karpidesse toitu kaaluda. „Proual oli kaasa võetud eelmiste ostude kaks hägusat plastkarpi (kui korralikult pestud? mitu korda juba kasutusel?).

Üks nendest oli lausa mõlkis, mida siis teenindaja kuumaleti toidust võetud lusikaga sirgeks lükkas. Üks toit karbis, soovis klient teise karpi lõhekotletti, mis kaalule pannes ei vastanud hinnalt tema soovile ja ta palus selle toote oma karbist letti tagasi panna,” kirjutas Kadi.

„Tunnen, et sellise pakendamisviisi normiks tegemine on ebahügieeniline ja küllap näeb peagi enam sellist pilti poes, kui uued karbid tasuliseks lähevad."

Tegelikult on lahendus olemas - Eesti teadlaste poolt välja töötatud seade, mis puhastab toidukarbid vaid mõne sekundiga. Loe, kus see on kasutuses.