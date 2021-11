Ärge seda kodus järele tehke! Atlandi-äärsete nõmmede kaunitar püharbik vajab erilisi tingimusi

Püharbik on üks kaunimalt õitsevaid madalakasvulisi kanarbikulisi, mille levila on looduses maheda kliimaga Atlandi-äärsetel aladel Põhja-Portugalist Lääne-Prantsusmaani. Väike areaalike asub ka Iirimaa läänerannikul, kuhu selle perekonna üks liik kahest pärast jääaega levis.

Eestis on püharbikku üritanud kasvatada paljud, ent vist õige vähestel on see õnnestunud. Alguses ma oma püharbiku vastupidamise üle suuremat ei juurelnud. Aga kui mitmed aiakülalised õitsvat püharbikupõõsakest imetlesid ja lausa kadestasid, ju siis on tõesti on tegu millegi võrdlemisi erakordsega.