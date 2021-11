Absoluutne vaesus näitab nende inimeste hulka, kes ei suuda end ära elatada. 2020. aastal oli selliseid inimesi 28 700 (2,2% Eesti elanikonnast). Nii madal on tulemus olnud viimase 16 aasta jooksul vaid korra varem - aastal 2018.

Siiski ei tähenda see, et kõik inimesed elaksid roosilist elu. Uuringust selgub, millised ühikonnagrupid on kõige haavatavamad - ühes neist on toimunud viimase uuringuperioodi jooksul märkimisväärne hüpe halvemuse poole. Kõige üllatavam on, et siinkohal pole tegemist pensioniealistega.

Saame ka teada, millest kõige rohkem puudust tuntakse ja milliste igapäevaasjade muretsemisega pole Eesti inimestel probleeme.