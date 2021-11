Toiduliidu juhataja: ehk oleks aeg ka Eestis toiduainete käibemaksu määra vähendada?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Elektri ja gaasi hind on kerkinud lakke ning kütuse hind pole kunagi nii kõrge olnud. Elekter ja kütus mõjutavad aga kõigi toodete hindu, kuna neid on vaja nii tootmise kui ka kauba poodi vedamise jaoks. Lisaks on tõusnud ka teiste sisendite hinnad. Toidutööstused on viimastel nädalatel järjest välja öelnud, et toidu hind hakkab tõusma.

Euroopa Liidus pole peale Eesti toidul madalamat käibemaksumäära vaid Leedus ja Taanis. Rahandusminister on aga toidu käibemaksu langetamise vastu, kuna sellest võidaksid kõige rohkem jõukamad inimesed.