PÖFF lubab lisaks eksklusiivsele filmiprogrammile kingitust veerandsaja puhul

Veel mõni kuu tagasi võis hellitada lootust, et PÖFF toob inimesed kinodesse tagasi. Kuid nii see siiski ilmselt ei lähe.

„Aga seda ei osanud ka kõige halvemas unenäos näha, et Eesti ei suuda garanteerida 70% vaktsineeritust elanikkonnast,“ tõdeb PÖFFi juht Tiina Lokk. „Ega me arvanudki, et COVID-19 päriselt kaob, kuid pärast vaktsiinide tulekut oli lootus saada viirus kontrolli alla.“

Maailma filmifestivalid on tänavu toimunud tavapäraselt. Muidugi – kontrollitakse vaktsiinipasse ja tuleb kanda maski, vajaduse korral testida. See kõik kehtib ka PÖFFil.

Kui eelmisel aastal toimus hübriidfestival, siis tänavu jõuab vaatajatele veebi ca 30 filmi ja neid näidatakse alles pärast festivali lõppu.

„Möödunud aastal saime lahkesti filme veebikinos näitamiseks, sest olime üks väheseid festivale, mis üldse toimus. Pärast meid kordas seda mudelit ainult Berliin. Aga siis oli teine olukord, sest polnud üldse teada, kas ja millal võiksid filmid kinno jõuda. Sellepärast anti veebiõigusi päris meelsasti,“ ütleb Tiina Lokk. „Aga praegu on kinod igal pool maailmas avatud. Keegi ei taha anda oma filmi veebi, kui seda saab kinos näidata.“