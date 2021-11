„Lambakasvatuses on kaks võimalust: sa kas ei panusta üldse ega saa midagi või panustad väga kõvasti, otsid müügikanaleid ja väärindad tooteid. Ainult nii on võimalik midagi teenida,“ selgitab lambakasvataja Priidu Veersalu, kes on ise valinud selle teise tee.

SVEN ARBET