Talunik sai elektriliini lähedal löögi, nii et peas ja sõrmes on auk. Lõpuks reageeris ka Elektrilevi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Martin Tõrra harib ja hooldab Ahja lähedal ligi 400 hektarit maad. Ühe põllu peal on juba üle 20 aasta pinnuks silmas rippu vajunud traatidega elektriliin. Ta on mitu korda sellest teatanud ka Elektrilevi rikketelefonil 1343, kuid midagi pole muutunud.

Seni on selle koha peal olnud rohumaa, kuid viljavahelduse tõttu külvas põllumees sinna tänavu nisu. „Traktor mahub ilusti alt läbi, poolteist meetrit jääb vahet, nii et külvata sai. Aga kombainiga ma liini alt läbi sõita ei julge, siis on see katustpidi kinni,” rääkis ta. Ometi on tal madal kombain – kõrgust vaid natuke üle kolme meetri.

Kui ta otsustas teha pilti, et näidata Elektrilevile, kuivõrd madalal on liinid kombaini taustal, juhtus ootamatu asi.