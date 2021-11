Mis ühendab Rootsi kuningannat, Bonnie Tylerit ja president Kaljulaidi? Imepeen Haapsalu sall

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ühe tuntuma Haapsalu salli mustri, "Kuninganna Silvia" autor Aasa Jõelaid rõõmustab, et kuigi tema enda lapsed ei koo, koob ühe lapselapse kaasa. “Mul on nii hea meel kohe. Ma loodan, et ühed Saaremaa sugulased ... et nendest saavad ka kudujad,” räägib ta.

Haapsalu salli hääbumist Jõelaid tõenäoliseks ei pea, sest Haapsalus on salli kudumine osa põhiharidusest. Nimelt tuleb kaheksandas klassis igal tüdrukul kududa Haapsalu sall. Parimate õpilaste tööd võivad sattuda müüki Haapsalu pitsikeskusse kõrvuti ka Aasa Jõelaiu omadega, kes on Haapsalu salle kudunud enam kui 50 aastat.

Haapsalu pitsikeskus on peale poe ka kooskäimise koht ja muuseum. Igal teisipäeval kogunevad sinna Haapsalu käsitööseltsi liikmed, et üheskoos kududa või miskit uut õppida.