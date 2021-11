Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on tegemist juba teise koerte katku leiuga lühikese aja jooksul. „ Eelmisel kuul tuvastati koerte katk rebasel Lustivere külas. Kuna koerte katk on väga nakkav ning ohustab igas vanuses koeri, siis tuleks oma lemmiku kaitsmiseks loom vaktsineerida. Ennekõike on ohustatud kutsikad ja noored koerad,“ selgitas Kalda.

Kuidas oma loomi kaitsta ja mida teha kui oled leidnud haige looma?