ÜKSIKASJALIK ÕPETUS | Kaitske noori puid jäneste ja teiste talviste kahjustajate eest

Viljapuude ja ilutaimede kaitsmiseks võib kasutada nii traatvõrku kui ka looduslikke materjale.

Noori vilja- ja ilupuid kaitsevad kõige kindlamalt ümber tüvede ringikujuliselt paigutatud traatvõrgud. Olenevalt puu kõrgusest võivad need võrgud olla kuni 1,5 m kõrged. Mida kõrgem võrk on, seda kindlamalt kaitseb see puu ladvapoolset osa ka siis, kui peaks maha sadama paks lumekiht. Osa võrgust jääb talvel lume sisse ja kui võrk on madal, pääsevad kõrgemalt hangelt jänesed-kitsed ikkagi puu kallale.