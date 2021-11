HOIAME KOKKU! Õigesti soojustatud hoones on küttekulud madalamad

Maailmaturu gaasi hinna hüppelise kallinemise tõttu tõusis ka Eesti koduklientidel gaasi hind keskmiselt lausa 51 protsenti. Elektri hind purustab endiselt rekordeid. Tavatarbijale tähendab see vaid üht – kui kütet päris välja lülitada ei taha, siis ainuke viis kulusid ohjes hoida on parandada hoone soojapidavust. Kui palju aga aitab kvaliteetne isolatsioonimaterjal küttekuludelt säästa?

Kui nüüd keegi mõtleb, et need hinnatõusud teda ei puuduta, siis vähemalt kaudselt tabavad kallimad hinnad kõiki. See tähendab ka neid, kes otseselt elektri või gaasiga oma kodu ei küta. Esiteks seetõttu, et ka paljud kaugküttejaamad kasutavad radiaatorisse jõudva sooja vee kütmiseks gaasi. Elektrit tarvitab aga ka ju näiteks põrandaküte, isiklik pelletikatel ning ettevõtted, kes midagi toodavad – seega tõusevad lõpuks kõik hinnad.