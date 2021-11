Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda sõnul on lindude gripp Euroopas väga laialdaselt levimas: „Viimaste nädalate jooksul on eriti nakkava lindude gripi viirusetüve H5N1 tõttu nakatunud ja tulnud hukata üle 1,5 miljoni kodulinnu. Poolas tuli hukata ligi 700 000 lindu“.

Olukord on halb, mitte ainult lindude rände tõttu. Vaata, mida teha, kui leiad surnud linnu või kui kodulinnud surevad.